Исследование: нехватка сна приводит к обезвоживанию

Сон менее шести часов в сутки приводит к обезвоживанию организма, выяснили специалисты из Университета штата Пенсильвания. Исследование было опубликовано в журнале Sleep.

Ученые опросили более 25 тыс. жителей США и Китая о количестве часов сна и собрали у них образцы мочи. Как оказалось, у тех, кто спал 6 часов и менее, моча была на 16-59% более концентрированной, что свидетельствовало о недостатке воды в организме.

По мнению исследователей, пониженное содержание воды в моче свидетельствует о нарушении выработки вазопрессина, антидиуретического гормона, который не только отвечает за сохранение жидкости в теле, но и задействован в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Это, по словам ученых, отчасти обуславливает плохое самочувствие при недосыпе. Чтобы немного его улучшить, исследователи советуют после пробуждения выпить стакан воды.