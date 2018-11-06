Австралиец на спор съел слизня и умер от поражения мозга

Юноша из Сиднея на спор проглотил слизня, впал в кому, оказался парализован и через восемь лет скончался от повреждений, которые паразиты нанесли мозгу. О его смерти сообщил австралийский портал news.com.au.

В 2010 году молодой игрок в регби Сэм Баллард отдыхал с друзьями. Когда на стол, за которым они сидели, взобрался слизень, кто-то из поспорил с Баллардом, сможет ли тот его съесть. Юноша принял вызов и проглотил слизняка.

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Слизень оказался носителем паразита Angiostrongylus cantonensis, вызывающего ангиостронгилез — болезнь, поражающую головной мозг. Основной носитель паразита — крысы, но беспозвоночные могут выступать промежуточными хозяевами. Люди чаще всего заражаются при поедании моллюсков, крабов и креветок в сыром или полусыром виде.

Через несколько дней Сэм почувствовал тошноту, боль в ногах, слабость. Затем началась сильная рвота. Врачи быстро разобрались, чем болен юноша, но его мозг был уже серьезно поврежден — Сэм впал в кому на 420 дней, а когда пришел в себя, оказался полностью парализован. Его матери пришлось кормить его, мыть, водить в туалет и сопровождать во время многочисленных визитов к врачам.

Несмотря на надежды родных, Сэм так и не смог вылечиться. 5 ноября он скончался в больнице недалеко от своего дома. Его последние слова были обращены к матери — он сказал ей, что любит ее.

Ангиостронгилез далеко не всегда приводит к смерти — большинство больных выздоравливают самостоятельно. Антипаразитарные препараты при ангиостронгилезе не показали значимого эффекта.