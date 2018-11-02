Песков о Центре Хруничева: мы не изучаем финансовые дыры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проблемы Центра имени Хруничева, который производит тяжелые ракеты «Протон» и «Ангара», сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, у Центра, действительно, есть трудности, при этом такие вопросы не входят в компетенцию Кремля.

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«Мы не изучаем финансовые дыры. Это, наверное, нужно в какие-то надзорные ведомства, то есть это не компетенция Кремля», — сказал Песков.

Песков отметил, что в Центре «давно непростая ситуация», так неоднократно проводились совещания на счет оздоровления предприятия.

«Это не новая ситуация, там, действительно, есть трудности, иногда такое случается, это очень сложное предприятие со сложным производственным циклом. Да, проблемы есть, но ими занимаются», — добавил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая дыра Центра Хруничева составляет 111 млрд руб.