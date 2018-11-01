Ученые порекомендовали женщинам рожать от молодых

Чем старше оказывается отец ребенка, тем выше вероятность возникновения у малыша проблем со здоровьем, выяснили исследователи из Стэнфордского университета. Исследование было опубликовано в журнале British Medical Journal.

Ученые проанализировали данные о здоровье более чем 40 тыс. детей, родившихся в 2007-2016 годах. Оказалось, что если отцу ребенка было более 45 лет, риск преждевременных родов, низкого веса при рождении и возможность оказаться в отделении интенсивной терапии новорожденных возрастали на 14% по сравнению с детьми более молодых отцов. Расти риски начинали уже после 35 лет.

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Кроме того, дети отцов старше 45 лет набирали меньше баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденного) и имели повышенный на 18% риск припадков по сравнению с детьми отцов 25-34 лет. Также для женщин возрастал риск гестационного диабета при вынашивании ребенка от мужчин старшего возраста.

Хотя в семьях, где родители вели здоровый образ жизни, были образованы и хорошо зарабатывали, риски были минимальны, исследователей беспокоит сама тенденция к позднему отцовству — чем старше мужчина, тем выше вероятность повреждения ДНК в сперматозоидах. Впрочем, юношей моложе 20 лет в отцы выбирать тоже не рекомендуется — слишком молодой возраст также способствует росту риска патологий у ребенка.