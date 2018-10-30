Экономисты: богатые люди живут не дольше бедных

Доход не влияет на продолжительность жизни, выяснили экономисты из Копенгагенского университета — богатые люди живут ненамного дольше бедных. Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

В 2016 году исследователи из Гарварда установили, что в США среди людей старше 40 лет ожидаемая продолжительность жизни богатых людей на 6,5 лет больше, чем бедных. Однако исследование основывалось на допущении, что люди остаются богатыми или бедными на протяжении всей жизни, в то время как на самом деле даже на протяжении 10 лет примерно половина бедняков богатеет, а половина богачей — беднеет. При этом смертность между теми, кто перешел из одной группы в другую, не различается.

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Датские исследователи построили новую модель связи дохода и продолжительности жизни, учитывая этот фактор. Они использовали официальные данные о доходах и смертности датчан за 1983-2013 годы. По новым данным, разница в ожидаемой продолжительности жизни богатых и бедных датских мужчин составила 2,4 года, женщин — 2,2 года.

Тем не менее, отмечают исследователи, в последние 30 лет разница в продолжительности жизни богатых и бедных датчан постепенно увеличивается, несмотря на то, что в Дании получить образование и медицинскую помощь можно бесплатно. Ученые связывают это с тем, что люди с высоким доходом чаще пользуются новыми медицинскими технологиями и занимаются профилактикой заболеваний.