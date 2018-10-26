Умер создатель «Бурана» Вахтанг Вачнадзе

Скончался конструктор космической техники Вахтанг Вачнадзе. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Вачнадзе участвовал в создании первых отечественных баллистических ракет дальнего действия, ракет-носителей, автоматических космических станций и спутников. Также конструктор работал над программами «Восток», «Восход», «Союз» и лунными программами.

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Кроме того, Вачнадзе возглавлял работы по созданию многоразовой космической системы «Энергия-Буран», в рамках которой был создан корабль-ракетоплан «Буран».

Лауреат множества премий, с 1992 года Вачнадзе работал как научный консультант РКК «Энергия».