Археологи нашли древнейшее в Северной Америке оружие

На территории палеолитического комплекса Баттермилк Крик в Северной Америке археологи из Техасского университета A&M обнаружили каменные наконечники копий возрастом около 15,5 тыс. лет. Это самые древние артефакты, когда-либо найденные в Америке. О них исследователи рассказали в журнале Science Advances.

Ранее археологи считали, что первые люди, широко распространившиеся по Северной Америке, принадлежали к культуре Кловис, появившейся 11-11,5 тысяч лет назад. Однако последние находки показывают, что на континенте существовала и более древняя культура.

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Всего ученые обнаружили около 100 тысяч каменных артефактов, в том числе 12 наконечников копий возрастом от 13,5 до 15,5 тысяч лет. Самые «молодые» наконечники были более короткими и имели более треугольную форму. По мнению исследователей, это указывает на «родство» этого оружия с длинными треугольными наконечниками, которые использовали представители культуры Кловис.

Неизвестно, были ли представители культуры Кловис потомками этих более древних людей, или же они мигрировали на континент и какое-то время существовали параллельно. Ученые отмечают важность подобных находок — они позволяют выстроить связи между древними американцами и их потомками.