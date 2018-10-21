Умер Осаму Симомура

Японский ученый Осаму Симомура, который в 2008 году стал лауреатом Нобелевской премии по химии, скончался на 91 году жизни. Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что 90-летний Симомура умер 19 октября в городе Нагасаки.

Ученый занимался исследованиями в области морской биологии и органической химии, а Нобелевскую премию получил за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка.

Ранее сообщалось, что американский физик, лауреат Нобелевской премии Леон Макс Ледерман скончался в возрасте 96 лет.