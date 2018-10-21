Кардиологи нашли способ продлить жизнь сердечникам

Кардиологи канадского Университета Альберты в Эдмонтоне провели исследование и пришли к выводу, что людям, которые пережили инфаркты, ишемию или инсульты, могут максимально продлить свою жизнь, если будут совершать минимальные движения каждые двадцать минут. Слова врачей приводит портал EurekAlert!.

Айлар Рамади во время выступления на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто заявил, что людям с сердечными заболеваниями необходимо каждый день выполнять несложные физические упражнения.

Реклама

«Наше исследование показывает, что сердечникам стоит вставать с места каждые 20 минут и следующие семь минут посвящать легкой физической активности», — сказал Рамади.

Он подчеркнул, что даже периодические прогулки по комнате могут помочь потратить около 770 килокалорий в день. Учены напомнили, что отсутствие физической активности может привести к накоплению в организме холестерина и других вредных жиров.

Ранее ученые выяснили, с чего начинается атеросклероз.