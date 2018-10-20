В ночь на 22 октября москвичи смогут увидеть осенний звездопад

В ночь с 21 на 22 октября можно будет наблюдать пик осеннего звездопада, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николая Лапина.

Он уточнил, что метеорный поток Ориониды — один из основных метеорных потоков октября, максимум действия которого приходится на 21 октября.

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Лапин рассказал, что источником метеорного потока Орионид является комета Галлея. За ней остается пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров.

По его словам, желающим увидеть «падающие звезды» надо смотреть на восток и юго-восток ближе к полуночи, когда достаточно высоко поднимается созвездие Ориона.