Глава NASA назвал отношения России и США по космосу «крепкими, как никогда»

Глава NASA Джим Брайнденстайн заявил, что авария «Союза» не повлияла на отношения России и США в космосе, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что отношения стран в космосе «крепки, как никогда».

По его словам, Россия и США в состоянии оставить все разногласия позади и плотно совместно работать.

Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» для подтверждения выводов о причинах происшествия проведет ряд натурных экспериментов.