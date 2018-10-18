Глава NASA назвал отношения России и США по космосу «крепкими, как никогда»
Глава NASA Джим Брайнденстайн заявил, что авария «Союза» не повлияла на отношения России и США в космосе, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что отношения стран в космосе «крепки, как никогда».
По его словам, Россия и США в состоянии оставить все разногласия позади и плотно совместно работать.
Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» для подтверждения выводов о причинах происшествия проведет ряд натурных экспериментов.