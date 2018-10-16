Капсула «Союза МС-10» с космонавтами пять раз ударилась при приземлении

По словам источника в ракетно-космической отрасли, капсула аппарата «Союз МС-10», в которой находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, пять раз ударилась при приземлении после аварии, передает РИА «Новости».

«Датчиками спускаемой капсулы зафиксировано пять ударов при приземлении. То есть аппарат ударился и несколько раз подпрыгнул и переваливался. Сейчас специалисты изучают датчики, встроенные в ложементы каждого члена экипажа, чтобы оценить конкретные перегрузки на каждого из них», — сказал Хейг.

Реклама

По его словам, в этот момент перегрузки кратковременно достигли показателя более 10g.

Ранее на харьковском заводе объяснили наличие украинских частей в ракете «Союз-ФГ».