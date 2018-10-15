В Китае найдены останки женщины возрастом 900 лет

В Китае местные археологи нашли останки женщины возрастом 900 лет, ее гробница находилась в деревне Тигуай. О находке они рассказали в журнале Chinese Cultural Relics.

Женщина была похоронена со множеством предметов, включая модель дома, внутри которого была даже миниатюрная посуда. Также в гробу находился кулон, изображающий двух драконов. На внутренней части крышки гроба было указано, что в нем лежит «Великая дама», жившая в округе Анькан. Прочитать ее имя довольно сложно, но, по предположению исследователей, женщину могли звать Цзянь.

Реклама

Останки отлично сохранились, включая ногти и волосы, уложенные с помощью золотых и серебряных шпилек. На руках женщины — серебряные браслеты, на животе — цепочка из 83 бронзовых монет. Под левой рукой были найдены остатки двух цзунцзы — завернутого в листья клейкого риса. Женщина была обута в вышитые ботинки. Внутренняя часть гроба была украшена изображениями женщины в разных нарядах — вероятно, портретами усопшей.

Уточнить возраст женщины помогли монеты, уложенные в основании гроба — они были отчеканены приблизительно в 713-1100 годах нашей эры. Вероятнее всего, женщина жила в годы правления империи Сун, когда в Китае процветали искусство и наука.