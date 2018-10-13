На Байконуре изъяли документацию на аварийную ракету

Объединенная следственная группа изъяла всю документацию на ракету-носитель «Союз-ФГ», чей полет к Международной космической станции с новым экипажем на борту закончился аварией, сообщил источник в ракетно-космической отрасли, передает РИА «Новости».

«В так называемых «бортовых журналах», хранящихся в филиале РКЦ «Прогресс» на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска — в них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе, и в филиале», — сказал источник.

Реклама

По его словам, в документации подробно указаны все производственные операции по созданию ракеты, время их проведения, порядок сборки и испытаний.

«По имеющейся документации легко устанавливается, кто работал над каждым узлом ракеты и каким образом проводились ее проверки», — добавил он.

Он также рассказал, что для работы с документацией были привлечены эксперты ракетно-космической отрасли.

Ранее источник раскрыл судьбу обломков «Союза» после аварии.