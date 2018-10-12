«Ъ» выяснил возможные причины аварии «Союза»

К произошедшей накануне аварии «Союза-ФГ» привело то, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, имеющие отношение к расследованию.

По их словам, неотделение блока могло произойти из-за отказа работы пирозамка бокового блока. Кроме того, рассматривается версия о механическом повреждении пирозамка. Третья и самая маловероятная причина заключается в нарушении работы автоматики, которая не дала команду на отделение блока.

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По данным газеты, для расследования причин произошедшего комиссия получила один месяц.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о прибытии двух космонавтов «Союза», потерпевшего крушение вскоре после запуска, в Звездный городок в Подмосковье.