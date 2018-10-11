Эксперт заявил о возможной консервации МКС из-за аварии

Российский эксперт области космонавтики опасается, что при негативной сценарии событий авария ракеты «Союз» может привести к консервации станции. Об этом рассказал «Газете.Ru» академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

«Пессимистичный сценарий – если быстро разобраться не удастся. Многое зависит от позиции NASA. Возможно, в NASA потребуют проведения двух квалификационных пусков после установления причин аварии. И только после этого они согласятся сажать своего астронавта на наши корабли. Тогда это дело растянется, и придется возвращать космонавтов на том единственном дырявом корабле «Союз», а станцию временно консервировать. Поскольку российские корабли «Союз» продолжают оставаться единственным средством доставки, а американские космонавты полетят не раньше второй половины 2019 года», — сказал Железняков.

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По его словам, квалификационный пуск означает отправку к МКС аналогичной ракеты не с пилотируемым кораблем, а с грузом. Как сообщалось ранее, пуск ракеты «Союз-МС10» завершился аварией — спустя несколько минут после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени и произошло баллистическое снижение корабля. На поиск капсулы с космонавтами, испытавшими перегрузки в 6 G, была отправлена поисково-спасательная команда на вертолетах.

Капсула упала в 25 км от города Жезказгана, куда и были позже доставлены для обследования космонавты. По словам медиков, их состояние «не вполне хорошее». На Байконуре после аварии «Союза» идет сбор информации с измерительных пунктов и аналитического центра, ведется анализ информации с ракеты. Экипаж аварийного «Союза» доставлен на Байконур.