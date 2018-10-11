Экипаж «Союза» вышел на связь после аварии

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что члены экипажа «Союза МС-10» вышли на связь. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, аппарат, в котором находятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, совершил посадку в степи Казахстана.

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«Экипаж вышел на связь с наземными службами космодрома», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты «Союз МС-10» к МКС произошла авария носителя. Трансляция пуска ракеты была прервана.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.