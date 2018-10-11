Глава NASA после первой встречи с Рогозиным: Poyekhali!

Глава NASA Джим Брайденстайн прокомментировал в своем твитере встречу с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Брайденстайн отметил, что впервые встретился с Рогозиным. По его словам, они договорились продолжать взаимодействие по всем вопросам, которые касаются Международной космической станции (МКС). Также он рассказал, что они обсудили поиск жизни, планетарную оборону и постоянное присутствие на Луне.

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«Poyekhali!», — закончил свой твит Брайденстайн.

Ранее Брайденстайн заявлял, что считает великолепными отношения, которые сложились между Россией и США в космосе.