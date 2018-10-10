Россия развернет на Кубе станцию приема данных со спутников-разведчиков

Россия откроет на Кубе мобильный комплекс приема данных со своих спутников дистанционного зондирования Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах наблюдения, говорится в конкурсной документации Роскосмоса на сайте госзакупок.

«В ходе выполнения данной составной части опытно-конструкторских работ должны быть решены следующие основные задачи: завершены работы по развертыванию… мобильного приемо-передающего комплекса на территории Республики Куба», — говорится в тексте документа.

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Отмечается, что мобильный комплекс был создан в 2015 году и прошел испытания. Размещение станции и прием ее в работу планируется окончить до 30 апреля 2019 года. Комплекс будет рассчитан на прием данных с космических аппаратов типа «Ресурс-П» и «Канопус-В», «Канопус-В-ИК» с инфракрасной камерой. Эта информация будет передаваться в Москву через спутники-ретрансляторы «Луч» в закодированном режиме.

Ранее сообщалось, что глава Кубы назвал угрозой продвижение НАТО к границам России.