Поход американца к стоматологу закончился менингитом

60-летний американец столкнулся с симптомами менингита после похода к стоматологу. Однако причиной болезни стала не инфекция, занесенная врачом, а побочная реакция на лекарства. О необычном пациенте врачи рассказали на IDWeek — конференции, посвященной инфекционным заболеваниям.

Мужчина обратился к стоматологу, который подобрал для него лечение корневого канала зуба. За несколько дней до процедуры врач порекомендовал пациенту начать принимать антибиотик амоксициллин. Вскоре после лечения у мужчины появился жар, боли в голове и шее. Он обратился к врачам и те, обнаружив признаки менингита, принялись лечить его антибиотиками, однако улучшения не последовало.

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Тогда врачи заподозрили, что дело может быть не в инфекции. Анализы подтвердили их догадки — инфекции в организме не было. Оказалось, менингит был крайне редкой побочной реакцией на антибиотик. Когда препарат был выведен из организма, симптомы пропали. Более того, пациент сообщил, что у него уже появлялись подобные симптомы после приема амоксициллина в 2011 и 2015 годах, но он не связывал их с антибиотиком.

Как отмечают врачи, мужчина в принципе был здоров и прием антибиотика не был обязательным. Они помогли подобрать ему альтернативный препарат на случай, если пациенту понадобится прием антибиотиков.