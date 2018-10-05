Восьмилетняя девочка нашла меч довикинговой эпохи в шведском озере

Боевой меч, вероятно, относящийся к эпохе до скандинавских викингов, был обнаружен на дне озера Видостерн в Швеции. Необычную находку сделала восьмилетняя девочка шведско-американского происхождения Сага Ванечек, сообщает официальный сайт музея Йончепинга. Это оказалось возможным после того, как водоемы страны значительно обмелели прошедшим летом из-за сильной засухи. Меч лежал в полуметре от буя, который отец ребенка установил на озере для предупреждения проплывающих лодок о низком уровне воды.

«Я почувствовала что-то, но приняла это за палку, — поделилась Ванечек с новостным порталом Värnamo Nyheter. – Потом поняла, что это очень ржавое лезвие. У вещицы были рукоятка и клинок. Подняла ее из воды и крикнула: «Пап, я нашла меч!»

Реклама

Отец девочки передал находку в музей археологии Йончепинга. Согласно предварительной оценке экспертов, длина меча составляет 85 см, он неплохо сохранился вместе с ножнами из дерева и кожи. Специалисты считают, что возраст артефакта составляет 1000-1500 лет. Меч может относиться к предшествующему викингам периоду, который обычно отсчитывается с 793 года.

Ранее историки из Университета Бергамо в Италии нашли в архивах Лондонского королевского общества письмо Галилео Галилея, с помощью которого он обманул церковь и отвел от себя подозрения инквизиции.