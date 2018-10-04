«Союз МС-08» отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-08» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС и взял курс на Землю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трансляция посадки корабля ведется в Центре управления полетами (ЦУП).

Со станции возвращаются участники миссии МКС-55/56 россиянин Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Всего они провели на МКС 197 суток.

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Ожидается, что корабль войдет в атмосферу земли около 14.22 мск. Приземление должно состояться в 14.45 мск в казахстанской степи неподалеку от города Жезказган.

Ранее NASA сообщило о неполадках со скафандром на МКС.