NASA: полет к Марсу чреват раком кишечника

Космическая радиация способна убить астронавтов на пути к Марсу или, по крайней мере, сильно подорвать их здоровье, рассказали специалисты NASA изданию The Telegraph. Новые исследования показывают, что проблемы с кишечником, с которыми предстоит столкнуться марсианским первопроходцам, могут быть не менее серьезными, чем технические трудности.

Ученые на протяжении нескольких месяцев воздействовали на лабораторных мышей электрически заряженными частицами железа, наиболее опасным видом космической радиации. Он более разрушителен, чем рентгеновское излучение. Оказалось, что даже небольших доз радиации достаточно, чтобы кишечник перестал нормально перерабатывать пищу и в нем образовались полипы, способные переродиться в раковые опухоли.

Исследователи добавляют, что существующие технологии не позволяют надежно экранировать космические корабли от воздействия излучения. Лекарств, способных бороться с этим эффектом, тоже нет. При этом короткие перелеты, например, до Луны и обратно, не создают подобных проблем — необходимо именно продолжительно воздействие.