Рогозин рассказал о ходе расследования причин появления дыры в «Союзе»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что комиссия, расследующая появление дыры в обшивке «Союза» исключила производственный брак как причину происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, комиссия также подтвердила, что отверстие в обшивке было сделано преднамеренно. Как именно появилась дыра, должна выяснить вторая комиссия.

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Рогозин добавил, что итоги расследования очень важны для нахождения истины. 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос для обследования отверстия.

Также, по словам главы «Роскосмоса», он не может официально комментировать ход расследования по договоренности с NASA.

Ранее сообщалось, что кораблю «Союз МС-09», в котором появилось отверстие от сверла, нашли применение.