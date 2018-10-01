На Большом адронном коллайдере найдены новые элементарные частицы

Ученые, работающие на Большой адронном коллайдере, сообщили об открытии сразу двух элементарных частиц, не встречавшихся ранее. Открытие было сделано коллаборацией LHCb, работающей с самым маленьким из четырех основных детекторов на коллайдере. Об этом говорится в сообщении Европейской организации по ядерным исследованиям.

Обе найденные частицы, чье существование предсказано Стандартной моделью, принадлежат к барионам, к которым относятся и протоны. Если протоны состоят из трёх кварков (один d-кварк и два u-кварка), то новые частицы имеют другой состав.

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Одна представлена двумя u-кварками и одним b-кварком, вторая состоит из двух d-кварков и одного b-кварка. Предположения о существовании этих частиц высказывались ранее на основе наблюдений на установке Fermilab, однако теперь их удалось впервые зафиксировать эти тяжелые частицы, которые в шесть раз тяжелее протона.

Кроме того, ученые нашли свидетельства существования третьей частицы, которую относят к тетракваркам, состоящим из двух кварков и двух антикварков. Однако достоверность обнаружения третьей частицы низкая, составляет лишь три сигма. Для подтверждения ее открытия требуются дополнительные наблюдения.