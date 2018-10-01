«Нобель» по медицине присужден за иммунотерапию рака

Нобелевский комитет огласил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе за открытие контрольных точек иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки.

Эллисон выяснил, что раковые опухоли используют особые молекулы – именно их называют контрольными точками иммунного ответа – для того, чтобы защитить себя от действия иммунной системы организма.

Ранее «Газета.Ru» писала, что по прогнозам Clarivate Analytics, бывшего подразделения по науке и интеллектуальной собственности компании Thomson Reuters, премия могла уйти одному из трех кандидатов — японскому биоинформатику Минору Канехисе за разработку Киотской энциклопедии генов и геномов, американскому нейробиологу Соломону Снайдеру за открытие рецепторов нейромедидиаторов или же итальянскому молекулярному биологу Наполеону Ферраре за открытие факторов роста эндотелия сосудов.