Японские роботы-прыгуны прислали первые снимки с астероида

Японские посадочные аппараты, выпущенные в пятницу утром на поверхность астероида Рюгу космической миссией «Хаябуса-2», прислали на Землю первые фотографии с поверхности. Снимки приводятся в твитере миссии.

Представленный снимок был сделан первым из двух аппаратов 22 сентября в 7.44 мск. Фотография была сделана во время «прыжка» по поверхности астероида. На левой части снимка видна поверхность астероида, засветка правой части снимка произошла из-за солнечного света, говорится в пояснении. Всего на данный момент опубликовано четыре снимка.

Японский космический зонд «Хаябуса-2» в июне этого года достиг астероида Рюгу и впервые сделал его снимки с расстояния 40 км. Утром в пятницу он приблизился к астероиду на 55 метров и выпустил к его поверхности контейнер MINERVA-II1 с двумя роботами-прыгунами, которые будут изучать его самостоятельно. В будущем на поверхность астероида отправится более тяжелый аппарат MASCON, а также будет проведен эксперимент по созданию ударного кратера и забора вылетевшего вещества. Возвращение на Землю взятых проб планируется на 2021 год.