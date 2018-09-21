В России найдены останки древнейшего животного на Земле

Древнее животное удалось идентифицировать при помощи жировых клеток, найденных на территории России. Возраст находки составил 558 млн лет. Исследование провел международный коллектив ученых из РАН, Австралийского национального университета и Бременского университета в Германии. Результаты были опубликованы в журнале Science.

Самым древним идентифицированным животным оказалась дикинсония — ископаемое животное эдиакарского периода (635—542 млн лет назад). Она была открыта еще в середине ХХ века, но до сих пор не было ясно до конца, была ли она действительно животным, либо относилась к грибам, лишайникам или особому, уже не существующему царству живой природы.

Австралийский исследователь Илья Бобровский обнаружил на территории России, неподалеку от Белого моря, останки дикинсонии, содержавшие молекулы холестерина. Это позволило поставить точку в спорах — наличие холестерина в организме свойственно только животным.