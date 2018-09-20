В России рассказали о планах по созданию многоразовой ракеты-носителя

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) рассказали, что в России ведется разработка крылатой ступени многоразовой ракеты, которая будет способна возвращаться на космодром на гиперзвуковой скорости. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы», — сказали в ФПИ.

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Представитель фонда также рассказал, что результатом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор, оснащенный ракетным двигателем. Планируется, что он будет выполнять полный цикл испытаний, включая старт, выход на необходимую высоту и возвращение с посадкой.

В ФПИ отметили, что за основу прототипа взят проект «Байкал», который разрабатывался Центром им. Хруничева. По словам представителя, у «Байкала» есть поворотное крыло, которое на старте находится в сложенном состоянии. После достижения необходимой высоты в безвоздушном пространстве оно раскладывается — после этого ступень проходит гиперзвуковой, трансзвуковой и дозвуковой этапы. Впоследствии ступень выполняет посадку в автоматическом режиме, сам процесс похож на посадку самолета.

Ранее сообщалось, что в центре Хруничева разработали концепцию многоразовой ракеты.