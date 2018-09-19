Ураган «Флоренс» создал «острова» из ядовитых муравьев

Ураган «Флоренс» сформировал «островки» из огненных муравьев. Теперь они дрейфуют у берегов штатов США Северная и Южная Каролина, представляя угрозу для жителей. Фотографии муравьев были опубликованы в «Твиттере».

Огненные муравьи цепляются друг за друга, образуя подобие плота. Это помогает им выжить при сильных наводнениях. В формировании «плота» участвуют все члены колонии, от рабочих до маток. Также муравьи стремятся спасти яйца и личинок.

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Проблема в том, что огненные муравьи ядовиты и агрессивны, оказавшись на коже, они впиваются в жертву мертвой хваткой и их сложно убрать даже струей воды под напором, отмечают эксперты. Издалека в воде их скопления напоминают обычный мусор или водоросли, но если задеть их на лодке, то тысячи муравьев немедля хлынут на борт.

Кроме того, муравьи могут представлять опасность для жителей прибрежных городов, когда те вернутся домой — если такой «плот» ураганом занесет кому-нибудь во двор, то муравьи там и обоснуются, угрожая детям и домашним животным.