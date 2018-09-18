США дали британским ученым денег на нарушающий законы физики двигатель

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) выделило британским физикам грант на разработку аналога «невозможного двигателя» EmDrive. Об этом сообщается на сайте университета Плимута.

Отмечается, что разработка будет основана на так называемой теории «квантованной инерции» доктора Майка Маккаллоха из Плимутского университета.

Реклама

По словам ученого, если проект удастся реализовать, то человечеству больше не потребуется топливо для запуска спутников в космос.

В 2017 году о создании двигателя ракетного двигателя EmDrive заявили ученые в Китае.