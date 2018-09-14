Новые следы от дрели обнаружены в обшивке МКС

Специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке корабля «Союз», который пристыкован к МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, следы от сверла найдены не только в бытовом отсеке, но и на экране противометеоритной защиты. Она покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса.

Реклама

Источник рассказал, что космонавты провели фото- и видеосъемку дыры, прежде чем заделать ее.

«В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой», — сказал он.

Источник уточнил, что тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту.

Ранее СМИ сообщили, что дыра на МКС образовывалась постепенно, что подтверждает теорию о ее «земном» происхождении.