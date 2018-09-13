Источник: на МКС нет сверла, чтобы сделать отверстие в «Союзе»

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» установила, что на Международной космической станции нет настолько длинного сверла, чтобы можно было проделать найденное в корабле «Союз МС-09» отверстие, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Сотрудники научно-технического центра РКК «Энергия» ещё в начале работы внутренней комиссии по ее поручению провели наземный натурный эксперимент, в ходе которого установили, что потенциально в условиях орбитального полета можно просверлить отверстие в том месте, в котором оно обнаружено, однако учитывая его расположение, для этого потребуется сверло длиной около полуметра», — рассказал он.

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Он объяснил, что место обнаружения отверстия находится в неудобном для доступа месте, а чтобы сверло вошло под углом, под которым просверлено отверстие, сама дрель должна находиться на расстоянии полуметра от стенки корабля.

«Такого сверла на МКС, естественно, нет», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» направлял NASA запрос о психологическом здоровье американских астронавтов в рамках расследования возникновения отверстия в «Союзе МС-09».