Директор РГБ оправдался за фото со вскарабкавшейся на стол Дапкунайте

Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда прокомментировал фотографию, на которой актриса Ингеборга Дапкунайте запечатлена стоящей на каблуках на столе читального зала библиотеки. Свое мнение он выразил в интервью РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Дапкунайте выложила в своем инстаграме снимок, на котором она в пальто позирует фотографу, забравшись в каблуках на стол в пустом читальном зале РГБ. Эта фотография вызвала негодование у пользователей соцсетей.

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Дуда отметил, что идея провести модный показ в библиотеке была согласована до того, как он был назначен директором. При этом глава РГБ согласился принять «полную ответственность» за инцидент.

«От себя лично я готов принести извинения тем, чье теплое отношение к Ленинке было задето появившимися в прессе фотографиями», — сказал Дуда.

Он также заметил, что не ошибается только тот, кто ничего не делает и пообещал учесть негативный опыт произошедшего.