ВВС США могут лишить Маска секретного доступа

ВВС США могут лишить основателя Tesla и SpaceX Илона Маска секретного доступа из-за курения марихуаны. Об этом сообщает The Verge.

По данным портала, в настоящее время ВВС США изучают ситуацию вокруг Маска.

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Как отмечается, официальное расследование пока не организовано, но военные изучают «поведение» основателя SpaceX.

При этом Маск обладает секретным доступом, потому что SpaceX осуществляет космические запуски по заказу ВВС США.

Ранее сообщалось, что Маск в ходе интервью известному американскому комику и телеведущему Джо Рогану прямо перед камерами закурил сигарету с марихуаной.