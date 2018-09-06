Центр управления полетами скорректировал высоту полета МКС
Подмосковный Центр управления полетами провел коррекцию высоты орбиты Международной космической станции, передает РИА «Новости».
«Коррекция успешно завершена», — сказали в ЦУПе.
Высоту орбиты станции увеличили на 350 метров. После коррекции средняя высота орбиты полета составила примерно 405,4 километра.
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Операция проведена ночью, без участия экипажа, когда космонавты и астронавты спят. Коррекция проводится для создания оптимальных условий спуска с орбиты корабля «Союз МС-08» и старта корабля «Союз МС-10».
Ранее сообщалось, что дыру в корабле «Союз МС-09» на МКС мог просверлить мечтающий вернуться домой член экипажа, у которого были проблемы с психикой.