Центр управления полетами скорректировал высоту полета МКС

Подмосковный Центр управления полетами провел коррекцию высоты орбиты Международной космической станции, передает РИА «Новости».

«Коррекция успешно завершена», — сказали в ЦУПе.

Высоту орбиты станции увеличили на 350 метров. После коррекции средняя высота орбиты полета составила примерно 405,4 километра.

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Операция проведена ночью, без участия экипажа, когда космонавты и астронавты спят. Коррекция проводится для создания оптимальных условий спуска с орбиты корабля «Союз МС-08» и старта корабля «Союз МС-10».

Ранее сообщалось, что дыру в корабле «Союз МС-09» на МКС мог просверлить мечтающий вернуться домой член экипажа, у которого были проблемы с психикой.