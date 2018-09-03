В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита

В египетской провинции Дакахлия археологи обнаружили остатки деревни эпохи неолита. Об этом сообщается в фейсбуке министерства по делам древностей Египта.

По данным ведомства, важность находки заключается в том, что до этого поселения эпохи неолита (4200—2900 года до нашей эры) в регионе не находили.

Реклама

Как отмечается, ученые обнаружили остатки зданий и хранилищ, в которых были найдены следы растений и костей животных.

Также были найдены каменные орудия и керамика.

Ранее сообщалось, что в Китае археологи нашли заброшенный город со ступенчатой пирамидой и следами человеческих жертвоприношений.