Источник рассказал подробности об утечке воздуха на МКС

Микротрещина, обнаруженная в космическом корабле «Союз МС-09», располагается в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Отверстие обнаружено в бытовом отсеке, а экипаж во время возвращения с орбиты находится в спускаемом аппарате. Соответственно, какой-либо опасности для возвращения экипажа на Землю не существует», — сказал он.

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По словам источника, бытовой отсек отстреливается во время спуска корабля в атмосферу. Спускаемый аппарат отделяется от него герметичным люком.

Ранее стало известно, что на российском корабле «Союз» произошла утечка воздуха.

На МКС находятся шесть космонавтов: Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), Сергей Прокопьев (Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США).