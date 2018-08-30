На МКС произошла утечка воздуха

На российском корабле «Союз» произошла утечка воздуха, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, внештатная ситуация произошла ночью 30 августа.

«У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», —сообщил Рогозин.

Реклама

По его словам, все космонавты собрались в российском сегменте.

«Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС», — пояснил Рогозин.

На МКС находятся шесть космонавтов: Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), Сергей Прокопьев (Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США).

15 июля российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выходили в открытый космос.