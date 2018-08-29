Умерла Татьяна Кузнецова

Космонавт-испытатель, подполковник ВВС в отставке Татьяна Кузнецова скончалась 28 августа в возрасте 77 лет, сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина.

В марте 1962 года Кузнецова была зачислена на должность космонавта-слушателя 2-го отряда ЦПК ВВС. После прохождения общекосмической подготовки и сдачи экзамена в январе 1963 года была переведена на должность космонавта 1-го отряда.

В 1965-1966 годах проходила подготовку как второй пилот (выходящего) второго экипажа для полёта на КК «Восход» длительностью 15-20 суток с выходом в открытый космос, однако полет был отменен по причине закрытия программы «Восход». В 1969 году Татьяна Кузнецова была отчислена из отряда из-за расформирования группы женщин-космонавтов.