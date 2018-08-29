NBC: впервые за 50 лет новый астронавт ушел из NASA по собственному желанию

Впервые за 50 лет новый астронавт, проходящий подготовку для дальнейшей службы в NASA, по собственному желанию бросил обучение спустя два года после его начала, отказавшись таким образом от работы в космическом агентстве. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

В материале отмечается, что Робб Кулин в течение двух лет проходил обучение в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. В NASA заявили, что он уходит по личным причинам. Однако причины ухода в NASA конкретизировать не смогли, ссылаясь на соглашение о конфиденциальности информации.

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Кулин был в числе 12 астронавтов, выбранных прошлым летом из рекордных 18,3 тыс. претендентов для дальнейшего обучения и работы в NASA. Мужчине 34 года, он ранее работал старшим менеджером в компании SpaceX, где помогал проектировать новое транспортное средство.

Последний раз такой случай, когда астронавт отказался от работы в NASA, произошел в 1968 году, сообщает телеканал.