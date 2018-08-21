Ученые: вейпинг может приводить к раку

Пар электронных сигарет способен привести к повреждениям ДНК и развитию рака, выяснили исследователи из Миннесотского университета в США. О результатах исследования они рассказали на 256-ом ежегодном съезде Американского химического общества.

Ранее было установлено, что почти половина школьников и молодых людей до 24 лет в США пробовала или регулярно использует электронные испарители. Однако наносимый ими вред пока что не изучен до конца.

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Чтобы выяснить, какой ущерб наносит вейпинг организму, исследователи собирали образцы слюны до и после того, как пятеро испытуемых на протяжении 15 минут пользовались электронной сигаретой. В образцах наблюдалось значительное содержание формальдегида, акролеина и метилглиоксаля, веществ, способных повреждать ДНК, тем самым провоцируя развитие рака.

Ученые планируют провести более масштабное исследование среди вейперов, чтобы уточнить данные. Также они планируют сравнить результаты анализа образцов слюны у вейперов и курильщиков, чтобы выявить разницу между воздействием парогенераторов и сигарет.