Ученые: египтяне мумифицировали трупы на 1500 лет раньше, чем считалось

Museo Egizio, Turin

Древние египтяне начали мумифицировать мертвецов на 1500 лет раньше, чем считалось, выяснили британские археологи из Йоркского университета. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.

В Египетском музее в Турине находится одна из старейших мумий — ее возраст составляет около 5600 лет. До недавнего времени считалось, что тело мумифицировалось естественным образом под воздействием жаркого солнца египеткой пустыни. Однако, изучив ткань, в которую была завернута мумия, ученые обнаружили следы состава для бальзамирования. Исследователи провели радиоуглеродное датирование ткани и химический анализ образцов, который показал наличие бальзамирующего вещества — смеси растительного масла с хвойной смолой и ароматическим растительным экстрактом. Также в составе были обнаружены антибактериальные вещества в тех же пропорциях, что и 2500 лет спустя, когда бальзамирование тел стало уже распространенной процедурой.

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Кроме того, было установлено, что мумия была захоронена на юге Египта, что говорит о более широком географическом распространении практики, чем считалось ранее. Исследовав само тело, ученые определили, что оно принадлежало мужчине 20-30 лет и было забальзамировано около 3600 года до н. э.

«Изучение мумии из Турина вносит важный вклад в наши знания о методах мумификации в доисторический период, а также предоставляет новую информациию об этой мумии», — заключают авторы работы.