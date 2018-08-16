Ученые: египтяне мумифицировали трупы на 1500 лет раньше, чем считалось

Древние египтяне начали мумифицировать мертвецов на 1500 лет раньше, чем считалось, выяснили британские археологи из Йоркского университета. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.

В Египетском музее в Турине находится одна из старейших мумий — ее возраст составляет около 5600 лет. До недавнего времени считалось, что тело мумифицировалось естественным образом под воздействием жаркого солнца египеткой пустыни. Однако, изучив ткань, в которую была завернута мумия, ученые обнаружили следы состава для бальзамирования. Исследователи провели радиоуглеродное датирование ткани и химический анализ образцов, который показал наличие бальзамирующего вещества — смеси растительного масла с хвойной смолой и ароматическим растительным экстрактом. Также в составе были обнаружены антибактериальные вещества в тех же пропорциях, что и 2500 лет спустя, когда бальзамирование тел стало уже распространенной процедурой.

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Кроме того, было установлено, что мумия была захоронена на юге Египта, что говорит о более широком географическом распространении практики, чем считалось ранее. Исследовав само тело, ученые определили, что оно принадлежало мужчине 20-30 лет и было забальзамировано около 3600 года до н. э.

«Изучение мумии из Турина вносит важный вклад в наши знания о методах мумификации в доисторический период, а также предоставляет новую информациию об этой мумии», — заключают авторы работы.