Российские космонавты с МКС вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, которые находятся на борту Международной космической станции, открыли выходной люк и вышли в открытый космос, передает РИА «Новости».

Ожидается, что космонавты проведут в открытом космосе более шести часов, за которые им предстоит вручную вывести на орбиту четыре наноспутника, установить антенну для наблюдения за миграциями птиц, а также забрать несколько устройств-экспонатов с микроорганизмами, которые установили в августе 2017 года космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский.

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Также Артемьев и Прокопьев должны будут разобрать отработавшую аппаратуру эксперимента по изучению ионосферы Земли и выбросить два блока, чтобы те сгорели в атмосфере.

Ранее в NASA назвали сроки отказа от «Союзов» для запусков астронавтов к МКС.