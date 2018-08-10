В Египте нашли сыр возрастом более 3200 лет

В Египте в ходе раскопок в пирамидальном комплексе Саккара исследователи нашли твердый сыр возрастом более 3200 лет. Об этом пишет Al Youm as Sabia.

По данным издания, археологи из Италии обнаружили останки сыра в одном из некрополей.

Как отмечается, эксперты утверждают, что сыр был изготовлен в период между 1290 и 1213 годом до н.э.

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При этом для создания продукта использовалось одновременно козье, овечье и коровье молоко.

Ученые также обнаружили в сыре бактерии, вызывающие так называемую средиземноморскую лихорадку.