Из НПО Лавочкина уволили арестованного гендиректора
Представители НПО имени Лавочкина сообщили о решении совета директоров предприятия разорвать контракт с генеральным директором Сергеем Лемешевским, передает РИА «Новости».
«На внеочередном заседании совета директоров НПО Лавочкина 2 августа принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Сергея Антоновича Лемешевского с 3 августа», — сообщили представители НПО.
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В качестве временно исполняющего обязанности генерального директора был назначен Харун Карчаев, до образования нового единоличного исполнительного органа.
Ранее сообщалось, что комиссия Роскосмоса приступила к проверкам в НПО имени Лавочкина после ареста директора предприятия Сергея Лемешевского.