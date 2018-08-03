Приматологи выяснили, зачем лемуры чешут анус многоножками

Мадагаскарские лемуры Eulemur rufifrons избавляются от кишечных паразитов, поедая ядовитых многоножек и натирая анус их внутренностями, выяснили немецкие приматологи из Института исследований приматов им. Лейбница. Результаты исследования были опубликованы в журнале Primates.

Впервые ученые обратили внимание на странное поведение животных в 2016 году. После сильных дождей ядовитые многоножки выбрались на поверхность и лемуры принялись ловить их и натирать ими хвосты, анальную область и гениталии, а затем грызть и снова натирать. После этого некоторые из них съедали многоножек.

Реклама

Наблюдение за лемурами и изучение самих многоножек привело ученых к выводу: лемуры таким образом лечатся. Большинство многоножек принадлежали роду Sechelleptus, для которого характерно выделение в качестве защиты бензохинона — соединения группы хинонов, распространенных в растительных антипаразитарных препаратах. По мнению исследователей, лемуры могут применять его, чтобы избавиться от паразитов, часто встречающихся в их желудочно-кишечном тракте. Лемуры часто страдают от заражения паразитом Oxyuridae nematode, который селится в области анального отверстия и вызывает зуд и жжение.

Ученые намерены продолжить наблюдение за лемурами и другими приматами, которые используют многоножек аналогичным образом — например, за паукообразными обезьянами.