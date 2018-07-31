Названы сроки остановки производства двигателей для ракет «Протон»

Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что производство двигателей для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» будет прекращено до конца текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет «Протон», со следующего года эти двигатели производиться уже не будут», — сказал Арбузов.

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Поэтому, отметил гендиректор «Энергомаша», появилась задача обеспечить производителя двигателей новыми заказами. По его словам, некоторые новые заказы могут быть связаны с диверсификацией: производством продукции топливно-энергетического комплекса, испытаниями газотурбинных установок на базе авиационных двигателей, сборкой и испытаниями газотурбинных электростанций и другими производственными задачами из разных областей.

Арбузов добавил, что производство новой продукции планируется разместить на загородной площадке предприятия.

Ранее сообщалось, что в центре Хруничева разработали концепцию многоразовой ракеты.