СК не пытался задержать разыскиваемого по делу НПО имени Лавочкина адвоката

Следственный комитет (СК) России не пытался задержать адвоката Игоря Третьякова, объявленного в федеральный розыск по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина, хотя тот и назвал свое местонахождение СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, Третьяков находится в отпуске. Он сам сообщил через СМИ, что отдыхает на озере Байкал и официально зарегистрирован участником фестиваля по аквабайку. Адвокат также заявил, что 29 июля он вернется в Москву.

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«После этого со мной никто из следствия не связывался, даже не звонил», — сказал Третьяков.

Он также отметил, что считает ошибкой то, что его объявили в федеральный розыск и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что Третьяков скрывается от следователей, но позже адвокат опроверг эту информацию.