Россияне увидят великое противостояние Марса и историческое затмение Луны

Жители России смогут увидеть два редких астрономических явления — затмение Луны и великое противостояние Марса. Об этом сообщает Московский планетарий.

Отмечается, что полное лунное затмение будет самым продолжительным с начала ХХI столетия, продолжительность составит 3 часа 56 минут, а полная фаза затмения продлится 1 час 43 минуты (с 22:30 мск до 00:13 мск).

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«В XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

В то же время, по данным астрономов, наступает один из самых благоприятных периодов наблюдения Марса за последние 15 лет.

«Противостояния происходят примерно через каждые два года (в среднем через 780 суток). Если Марс подлетает к нашей планете максимально близко — меньше, чем на 60 млн км., то такие противостояния называют великими противостояниями, они случаются через каждые 15 или 17 лет», — пояснили в планетарии.

Предыдущее великое противостояние произошло 28 августа 2003 года. Однако 27 июля в 08:12 мск четко рассмотреть Марс не получится — там идет пылевой шторм. Следующего великого противостояния произойдет 16 сентября 2035 года.

Ранее сообщалось, что «кровавую» луну можно будет увидеть во время самого продолжительного в 21 веке лунного затмения.